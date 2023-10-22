سبب صادم .. مانشستر سيتي يفكر في التخلي عن كيفين دي بروينه!

إدارة مانشستر سيتي تفكر جديًا في التخلص من دي بروينه في المستقبل القريب..

يفكر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في التخلص من البلجيكي كيفين دي بروينه نجم وسط الفريق، عبر عدم تقديم عقد جديد له.

دي بروينه لم يظهر مع فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا منذ الجولة الأولى لموسم 2023-2024 في الدوري الإنجليزي بسبب إصابة في الفخذ، ومن غير المتوقع أن يعود اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إلى الملاعب حتى العام الجديد.

وعلى الرغم من أن مانشستر سيتي قد فقد إبداع دي بروينه بالفعل، إلا أن أيام لاعب الوسط قد تكون معدودة في ملعب "الاتحاد"، بعد التقارير التي تفيد بأن النادي يفكر في عدم تمديد عقده.

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وحسب موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي، فإن هناك مخاوف متزايدة داخل مانشستر سيتي بشأن عدد الإصابات التي يتعرض لها دي بروينه في المواسم الأخيرة.

وحسب التقرير، فإنه في الوقت الحالي ليس هناك حاجة ملحة للجلوس ومناقشة تجديد العقد، ومن المرجح أن تبدأ المحادثات في غضون 12 شهرًا تقريبًا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد دي بروينه الحالي في ملعب "الاتحاد"، والذي يجعله الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي، في عام 2026.

ومع ذلك، فإن التقرير يؤكد احتمالية أن يكون هناك رغبة من كلا الطرفين للتوصل إلى اتفاق جديد في ظل الظروف الراهنة.

لكن من المؤكد أن دي بروينه لن يعاني في إيجاد عروض إذا ما قرر مانشستر سيتي التخلي عنه في المستقبل القريب، بعدما أثبت نفسه كواحد من أفضل لاعبي الوسط في السنوات الأخيرة.