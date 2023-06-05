"لسبب روحاني يجب استمرار عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد"

طلب عاجل بمنع رحيل عبد الرزاق حمد الله عن نادي الاتحاد لسببٍ غريب

ليس لمستواه الفني داخل المستطيل الأخضر وليس من أجل المال أو الشعبية الجماهيرية، هناك سببٍ آخر قد يجعل نادي الاتحاد ومجلس إدارته، يحافظون على النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

حمد الله انضم إلى الاتحاد، في ديسمبر من عام 2021، بعد فسخ عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ ليقوده للتتويج بالثنائية المحلية الدوري والسوبر، في الموسم الرياضي المنتهي 2022-2023.

وزعم الإعلامي والناقد الرياضي عبد الله فلاته، أن حمد الله لديه تأثير روحاني، على أي فريق يلعب في صفوفه؛ حيث يقوده إلى التتويج بالألقاب والبطولات.

وكتب فلاته في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "عبد الرزاق حمد الله خط أحمر.. هذا النجم موفق برضاء الوالدين والالتزام الروحي".

وأضاف: "أينما حل عبد الرزاق حضرت البطولات"؛ مستشهدًا بحصول النصر على لقب الدوري معه، بالإضافة إلى احتلال منتخب المغرب، المركز الرابع في كأس العالم 2022؛ بعد إعادة اللاعب إلى صفوفه.

وطالب عبد الله فلاته، مجلس إدارة نادي الاتحاد؛ بعدم الاستغناء عن حمد الله، حتى في حال التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.