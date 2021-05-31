ما هو سبب تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر 2021؟

تعرف على سبب تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في دور 16 من كأس مصر 2020-2021، والتي كان مقرر لها أن تقام يوم الجمعة 4 يونيو، وما هو موعدها الجديد؟

كان من المقرر أن يواجه النادي الأهلي نادي إنبي في دور 16 من بطولة كأس مصر يوم الجمعة 4 يونيو 2021، لكن قامت اللجنة الثلاثية الاتحاد كرة القدم بتأجيل المباراة.

انتشر الخبر بعد إعلان الأهلي عبر موقعه الرسمي عن تلقيه خطابًا رسميًا يفيد ذلك، وهو ما حدث مع نادي إنبي الذي تلقى خطابًا هو الآخر.

هذه ليست المباراة الأولى التي تؤجل في كأس مصر هذا الأسبوع، حيث تأجلت مباراة بيراميدز ضد سموحة التي كان من المقرر أن تقام يوم الأربعاء 2 يونيو، وذلك بسبب إصابة عدد من لاعبي نادي بيراميدز بفيروس كورونا، كذلك تأجلت مباراة الزمالك ومصر المقاصة.

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فما هو سبب تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في ثمن نهائي كأس مصر 2021؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هو سبب تأجيل مباراة الأهلي وإنبي؟

بحسب لائحة اتحاد الكرة المصري، يُمنع إقامة أي مباراة في فترات التوقف الدولي إذا ما تم استدعاء أكثر من لاعبين اثنين من أحد طرفي المباراة، وهو ما حدث للأهلي.

تم استدعاء 3 لاعبين من النادي الأهلي لمنتخبات بلادهم، هم التونسي علي معلول والسنغالي أليو ديانج والكونغولي والتر بواليا، وذلك هو السبب في تأجيل المباراة.

ما هو موعد مباراة الأهلي وإنبي الجديد؟

لم يحدد اتحاد الكرة في بيانه عن موعد جديد لمباراة الأهلي وإنبي في دور 16 من كأس مصر 2021، وهو ما حدث كذلك بالنسبة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة، ومباراة بيراميدز وسموحة في نفس المسابقة.

لكن بالتأكيد ستُلعب المباريات عقب نهاية فترة التوقف الدولي، والتي تمتد من 30 مايو حتى 14 يونيو 2021.

متى مباراة الأهلي القادمة؟

مباراة إنبي ليست الوحيدة التي تأجلت للنادي الأهلي بسبب التوقف الدولي، حيث تأجلت مباريات البنك الأهلي وأسوان والمقاولون العرب في الدوري المصري.

وبذلك ستكون مباراة الأهلي القادمة هي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد نادي الترجي التونسي، والمقرر لها 18 يونيو 2021.