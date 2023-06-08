"لسببٍ غريب" رفض مدرب عالمي، تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والذي يضم بين صفوفه، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.
رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى نادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو.
ووفقًا لصحيفة "Digi sport"، رفض المدير الفني الروماني ميرسيا لوشيسكو، عرضًا ضخمًا من نادي النصر؛ لقيادة الفريق الأول، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.
وكشفت الصحيفة، عن أن رفض لوشيسكو؛ لإغراءات تدريب رونالدو؛ يعود إلى "الظروف الجوية" في المملكة العربية السعودية، والتي تختلف كثيرًا عن دولته رومانيا.
وأشارت إلى أن المدير الفني الروماني، يميل إلى قيادة نادي فنربخشه التركي، والذي يبحث عن مدرب جديد لخلافة البرتغالي خورخي خيسوس، والذي سيرحل عن الفريق، بعد نهائي الكأس أمام باشاك شهير، يوم 11 يونيو الجاري.
جدير بالذكر أن نادي النصر، أقال مدربه الفرنسي رودي جارسيا، في شهر أبريل الماضي، وأسند المهمة بشكل مؤقت إلى الكرواتي دينكو إيليتشيتش، حتى نهاية موسم 2022-2023، والذي أُسدل الستار عليه، منذ أيام قليلة.
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