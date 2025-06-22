لهذا لم يكتب اسم بيلينجهام.. جوب يكشف كواليس اختيار قميصه في دورتموند

كواليس اختيار بيلينجهام الصغير قميصه الجديد مع دورتموند...

ماذا حدث؟

يواصل لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا السير على خطى شقيقه الأكبر جود في ريال مدريد. تخرج كلاهما من أكاديمية بيرمنجهام.

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كلاهما ارتدى قميص "بيلينجهام" على ظهره أثناء التواجد في الملاعب الإنجليزية. حافظ جود على هذا النهج في بوروسيا دورتموند وريال مدريد، بينما يمثل إنجلترا على مستوى الكبار بتميز.

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هل تعلم

غادر جوب مسقط رأسه في ويست ميدلاندز في عام 2023 عندما انضم إلى سندرلاند. وقد أكمل الآن انتقاله إلى دورتموند في صفقة قد تبلغ قيمتها 32 مليون جنيه إسترليني، وغيّر اسمه على قميصه في استاد النور إلى "جوب"، وسيواصل ذلك في ألمانيا.

ماذا قال بيلينجهام؟

أخبر FIFA عن كيفية اتخاذ قرار طباعة الاسم: "حسنًا، إذا كنت صادقًا تمامًا، فمن الواضح أن الأمر بدأ عندما وقعت مع سندرلاند. ربما فكرت في الأمر عدة مرات، خاصة عندما طرح بعض المقربين مني الفكرة عليّ، كان أحدهم يقول لي إن ذلك سيكون رائعًا".

وتابع: "ثم قال لي شخص عزيز عليّ جداً وهو مدربي في سندرلاند وبرمنجهام عندما كنت طفلاً، 'لماذا لا تفعل ذلك في سندرلاند؟'. ولأنني كنت صغيراً، فكرت أن ذلك سيكون من الرائع أن يكون اسمي على ظهر قميصي لذلك، كان هذا هو السبب الأكبر".

وأضاف: "لم أكن أحاول حقًا أن أضفي معنى أعمق من ذلك، ولكن أعتقد أنك يمكن أن تجد ذلك في هذا الفعل. ولكن نعم، أعتقد أنه أمر فريد من نوعه ورائع جدًا، وهو شيء أستمتع بامتلاكه."

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ما خطوة جوب بيلينجهام القادمة؟

جوب بيلينجهام ظهر لأول مرة مع دورتموند كبديل في مباراة ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية. وسجل أول أهدافه في أول مباراة له كأساسي مع الفريق الألماني في الفوز الدرامي 4-3 على صن داونز.