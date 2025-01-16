سببان يحسمان الصفقة.. جوهرة بورنموث يختار ليفربول على حساب عملاقي مانشستر!

اللاعب المجري يملك سببين لتفضيل "أنفيلد"

تلقى ليفربول دفعة كبيرة في سوق الانتقالات، حيث أفادت تقارير إنجليزية بأن ميلوس كيركيز لاعب بورنموث يميل إلى الانتقال إلى ملعب أنفيلد بدلاً من الانضمام إلى أي من عملاقي مدينة مانشستر.

وفقًا لصحيفة The i Paper، يميل المدافع الذي تبلغ قيمته 50 مليون جنيه إسترليني أكثر إلى ليفربول، ويرجع ذلك إلى تأثير ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لليفربول الذي دبر انتقال كيركيز إلى بورنموث قبل 18 شهرًا.

يقال إن هيوز يلعب "دورًا رئيسًا" في إقناع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بتفضيل ليفربول على فريقي بيب جوارديولا وروبن أموريم.

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كان هيوز، الذي انتقل إلى ليفربول في يونيو 2024 بعد فترة ناجحة في بورنموث، عنصرًا فعالًا في جلب كيركيز إلى الدوري الإنجليزي من ألكمار الهولندي في عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، يتحلى كيركيز بعلاقة قوية مع لاعب خط وسط ليفربول دومينيك سوبوسلاي، قائده في المنتخب المجري ويُعتقد أن هذه الصداقة الحميمة سبب مقنع آخر لاهتمام كيركيز بالانضمام إلى الريدز.

ومع ذلك، صرح مدرب بورنموث أندوني إيراولا بأنه لا توجد خطط لبيع لاعبين أساسيين خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، بينما يهتم ليفربول بتعويض أندي روبرتسون على المديين القصير والطويل في مركز الظهير الأيسر.