سباليتي يُهنئ الإنتر وبينفينتو على أدائهما خلال مباراة الـ6-2

انتصار ساحق للإنتر في كأس إيطاليا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

هنأ لوتشيانو سباليتي لاعبي الإنتر وبينيفينتو بعد أدائهم خلال مباراة الفريقين في ثمن نهائي كأس إيطاليا، والتي انتهت بانتصار النيرادزوري 6-2.

وسجل الإنتر هدفين في الدقائق الستة الأولى من المباراة، وأضاف هدفين آخرين عند الدقيقتين 45 48، لكن بينفينتو أظهر شجاعة كبرى في اللعب وتمكن من إحراز هدفين وخلق عدة فرص سانحة للتسجيل.

وتحدث سباليتي بعد المباراة مبديًا سعادته بأداء الفريق، ومضيفًا "لقد أخبرت كريستيان بوتشي (مدرب بينفينتو) أن عليه الشعور بالفخر بهذا الأداء. كان يُمكنهم أن يتوقفوا عن اللعب حين أصبحت النتيجة 4-0، وهنا كنا نحن سنظن أن اللقاء قد انتهى، لكنهم بدلًا من هذا تقدموا للأمام وسببوا لنا المشاكل. كانت مباراة حقيقية، مباراة صعبة".

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"أهنئ فريقي، لأنهم أظهروا احترافية هائلة في استعدادهم للمباراة خلال الأسبوع، كان هناك خطر أن نتعرض للإحراج، كما حدث الموسم الماضي، لذا النتيجة خطوة للأمام".

أضاف المدرب الإيطالي "لقد أعجبت بأداء اللاعبين الذين لم يلعبوا كثيرًا هذا الموسم، مثل باديلي ورانوكيا وكاندريفا وجاليارديني".

وأتم سباليتي تصريحاته معلقًا على لعب المباراة دون جماهير نتيجة العقوبة التي فرضت على الإنتر "لم تكن مباراة حقًا، هذه ليست الرياضة التي نريد مشاهدتها، تلك ليست كرة قدم، وليست ترفيه. لا أحد يريد التواجد في ملعب بهذه الأجواء".