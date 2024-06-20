"لم نكن أذكياءً مثلهم" .. سباليتي يرفع الراية البيضاء ويعترف بأفضلية إسبانيا!

"واجهنا فريقًا يلعب كرة قدم جيدة"

اعترف لوتشيانو سباليتي، مدرب منتخب إيطاليا، بأفضلية إسبانيا خلال مواجهة المنتخبين في "يورو 2024"، مؤكدًا أن لاعبي المنافس كانوا أكثر ذكاءً من لاعبيه.

وتغلب منتخب إسبانيا بجدارة واستحقاق على إيطاليا بهدف دون رد، الخميس على ملعب فيلتينس ارينا، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة الأمم الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا.

وقال سباليتي في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة: "لا أشعر بخيبة أمل من هذه الخسارة، لأنهم من البداية كانوا الأفضل وأكثر ذكاءً منا، إذا لم يكن رد فعلك بنفس السرعة، فسيصبح الأمر أكثر صعوبة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "إسبانيا تمتلك قدرة كبيرة على الوصول إلى المرمى بشكل سريع، لقد جعلوا الأمر صعبًا علينا بشكل مُضاعف. كانوا أسرع منا في اختياراتهم وكذلك في الضغط والعمل معًا، وكل ذلك يعود إلى حقيقة أننا لم نكن أذكياء مثلهم".

وتابع مدرب إيطاليا: "خياراتنا لم تكن دقيقة، وكان رد فعلنا دائمًا يفتقر إلى المنطق، نحن بحاجة إلى التعافي وأن نكون قادرين على التفكير بالطريقة الصحيحة في المواقف التي رأيناها اليوم".

وأردف: "كنا دائمًا مرهقين ونفقد الكرة في كل مرة نستعيدها بسهولة، في بعض الأحيان كان بإمكاننا اتخاذ قرارات مختلفة وإبقاء الفريق أكثر تماسكًا، لكنهم كانوا يتحركون بشكل أسرع بكثير، وكان رد فعلهم أسرع بكثير، كان الفارق واضحًا جدًا".

وختم سباليتي: "واجهنا فريقًا يلعب كرة قدم جيدة وكان يجب أن نظهر أننا جيدون في التعامل مع الكرة، لكن بدلاً من ذلك كانوا أكثر تفاعلاً، وهذا هو سبب المشاكل".