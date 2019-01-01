سباليتي يُدافع عن إيكاردي ويتوقع مباراة صعبة أمام تورينو

مدرب الإنتر يتحدث قبل مواجهة تورينو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

دافع لوتشيانو سباليتي المدير الفني للإنتر عن مهاجمه ماورو إيكاردي، مؤكدًا أنه مازال يُساعد الفريق رغم أنه لم يُسجل أي هدف خلال المباريات الأربعة الأخيرة.

ويستعد الإنتر لمواجهة تورينو في الجولة الـ21 للدوري الإيطالي بعد تعادله المخيب في الجولة السابقة مع ساسولو، وقد توقع المدرب خلال مؤتمره الصحفي الخاص باللقاء مباراة صعبة أمام فريق قوي بدنيًا على حد وصفه.

مضيفًا "التورو فريق قوي بدنيًا ولعبهم يمر عادة عبر المواجهات الفردية والقوة، علينا أن نكون أكثر تصميمًا لأن ذلك بصراحة ليس ضمن مميزاتنا، لكن من المهم أن نكون جاهزين للقتال على الكرة وأن نكون أول من يستعيدها. هكذا نستطيع أن نفرض أسلوب لعبنا على اللقاء".

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"الجراناتا لديهم مدرب قوي ونادٍ يدعمهم بقوة. مادزاري مشابه جدًا لي، إذ بدأ من الصفر وعمل في أنحاء العالم. لقد عملت مع ياجو فالكي وهو يُجيد اللعب في أي دور يُوكل له. بدء سيموني زازا للمباراة يعني تغيير في الوضع التكتيكي، لأنه قوي جدًا ويستطيع هو وبيلوتي إرهاب المدافعين. علينا ضمان عدم وصول الكرة لمنطقة جزائنا قدر الإمكان".

أضاف حول إيكاردي "برأيي أن إيكاردي يلعب جيدًا مقارنة بقدراته ونقاط قوته، طلبنا منه تقديم المزيد قليلًا ليتحول إلى مهاجم كامل. هو عازم على استخدام قدراته ومهاراته لخدمة الفريق، لكنه ينجح أحيانًا وأحيانًا لا. ما يفعله ممتاز مقارنة بقدراته".

ورفض المدرب الحديث طويلًا عن سوق الانتقالات، خاصة ما يُثار حول خضوع دييجو جودين للفحوصات الطبية تمهيدًا لانضمامه للفريق خلال الصيف القادم، كما أكد أن ارتباط إيفان بيريسيتش بعدد من الأندية ليس مستغربًا، فهو لاعب تصله عروض كثيرة، لكنه طالبه ببذل المزيد من الجهد لمساعدة الفريق في الفترة المقبلة الصعبة.