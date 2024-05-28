في سباق مع ليفربول وباريس .. ريال مدريد يتقدم بخطوات ثابتة نحو جوهرة الدوري الفرنسي

الملكي يلقي بعرضه الافتتاحي للصفقة

كشفت تقارير صحفية، عن تحركات إدارة ريال مدريد من أجل الحصول على توقيع أحد المدافعين الشباب في الدوري الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت شبكة "فوت ميركاتو"، أن ريال مدريد يجهز عرضًا ضخمًا للتعاقد مع ليني يورو مدافع فريق ليل الفرنسي، من أجل سد الثغرات في دفاع الملكي خلال الموسم الجديد.

وعانى ريال مدريد خلال الموسم المنصرم على مستوى خط الدفاع، حيث اعتمد بشكل أساسي على الألماني أنطونيو روديجر، بينما غاب كل من دافيد ألابا وإيدير ميليتاو أغلب الموسم بسبب إصابات طويلة.

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وأشارت الشبكة الفرنسية، إلى أن ريال مدريد يجهز عرضًا قيمته لن تقل عن 30 مليون يورو، لإقناع ليل بالتنازل عن خدمات المدافع صاحب الـ18 عامًا، حيث سيكون أفضل بديل للملكي مع اقتراب رحيل ناتشو.

وأوضحت أن هناك محادثات من جانب الطرفين بشأن صفقة ليني يورو، حيث يستعد الريال لرفع عرضه إلى 40 مليون يورو، مع اشتراطه عدم استماع النادي الفرنسي لأي عروض أخرى.

وختمت "فوت ميركاتو": "لا يمانع النادي الفرنسي بيع لاعبه بشرط الحصول على أفضل قيمة ممكنة خصوصًا أن لديه عروضًا من ليفربول وباريس سان جيرمان ويجب إنهاء هذه الصفقة سريعًا لأن عقده ينتهي بنهاية الصيف المقبل (يونيو 2025)".

وقدم ليني يورو أداءً مميزًا مع ليل هذا الموسم جذب أنظار كبار أوروبا، حيث لعب 41 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات رغم صغر سنه، وسجل 3 أهداف.