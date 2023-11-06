"سأنتظرك في الخارج" .. حارس رايو فاييكانو يكشف تفاصيل مشادته مع فينيسيوس

الحارس المقدوني كان السبب الرئيسي في تعادل فريقه على ملعب "سانتياجو برنابيو"..

تألق المقدوني ستول ديميتريفسكي حارس مرمى نادي رايو فاييكانو، وتمكن فرض تعادل سلبي على ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو" لحساب الجولة 12 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

الحارس المقدوني كان بطلًا لواحدة من أكثر اللحظات توترًا في المباراة، بعدما دخل في مشادة مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.

والتقطت كاميرات قناة "موفي ستار+" الإسبانية تفاصيل المناقشة المحتدمة بين الثنائي، حيث قال البرازيلي: "أنا وأنت، سأنتظرك في الخارج".

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وفي نهاية المباراة، روى ديميتريفسكي نسخته من القصة عبر برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير، وتفاصيل ما حدث مع فينيسيوس.

وقال الحارس المقدوني: "لم يحدث شيء، في النهاية كان الأمر طبيعيًا، لقد أراد فينيسيوس الإمساك بالكرة، وتعرض لالتواء في الكاحل على أرض الملعب وسقطت، هذه مجرد ظروف المباراة ليس أكثر".

وعن الكلمات التي قالها فينيسيوس له، قال حارس رايو فاييكانو: "إنها أشياء تبقى في الملعب، هي أشياء عادية يمكن أن تحدث، لقد كان الأمر مضحكًا فقط، وأنا لا أعطي الأمر أهمية كبيرة أيضًا".

وسُئل ديميتريفسكي عما إذا كان قد تحدث مع فينيسيوس جونيور لتسوية الأمور، ليرد: "كان يقول لي: أراك في الخارج، ولكن لم نتقابل، لو رأيته في الداخل لصافحته، لقد عانقته لأن هذه هي كرة القدم".

في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أصر ديميتريفسكي على أن فينيسيوس لاعب عظيم، وأن مثل تلك المواقف طبيعية عندما تكون المباراة متوترة، وأنه من الطبيعي أن يكون هناك احتكاك بين اللاعبين، ولا يجب إعطاء أهمية لمثل تلك الأشياء.