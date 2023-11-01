سأم برازيلي.. هذا آخر موعد للرد على عرضنا يا أنشيلوتي!

السيليساو ينتظرون الإيطالي..

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الموعد الأخير الذي ينتظر فيه منتخب البرازيل رد كارلو أنشيلوتي بشأن تدريب "السيليساو".

وذكرت شبكة "كادينا كوبي" أن مسؤولي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ينتظرون رد أنشيلوتي قبل بداية عام 2024، بالتحديد حتى 31 ديسمبر 2023!.

الشبكة نفسها أشارت إلى أن أنشيلوتي من المرجح أن يغادر ريال مدريد بنهاية الموسم، لكنه ينتظر إتمام كل شيء مع الطرف البرازيلي.

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ورغم أن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريجيش كان قد أعلن في وقت سابق أن أنشيلوتي سيكون مدرب البرازيل بدءًا من كوبا أمريكا 2024، إلا أن شيئًا رسميًا لم يحدث بعد.

ينتظر كارلو أنشيلوتي نهاية عقده مع النادي الملكي بنهاية الموسم، وربما يكون بعد ذلك قادرًا على التحرك بأريحية، لكنه يريد ختام تجربته مع الملكي بإحراز أكثر الألقاب الممكنة.