"سأمنحك الجحيم" .. جيرارد بيكيه وصديقته يثيران الجدل قبل نهائي "دوري الملوك"!

تعرف على ما حدث في مطار مدريد

أثار النجم جيرارد بيكيه نجم برشلونة السابق وصديقته كلارا تشيا الجدل في مدريد، بعد الوصول يوم الجمعة الماضي، من أجل حضور نهائيات دوري الملوك والملكات.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن أن بيكيه وصديقته كلارا لم يحظيا بأفضل استقبال بعد الوصول إلى مطار مدريد، حيث قام المرافقين لهما بتهديد المصورين!

وأضافت الصحيفة أن أحد المرافقين قام بتهديد أحد المصورين الذين حاولوا الاقتراب من بيكيه وكلارا، حيث قال له: "سأمنحك الجحيم"، كما قال آخر: "أخرج من هنا!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان الوضع مليء بالتوتر، وهو الأمر الذي أثار انتقادات عديدة لإدارة الأمن بالمطار، حيث أكدوا على أن المشهد الذي حدث لم يحدث مثله داخل المطار.

ويتواجد بيكيه في مدريد بالتزامن مع مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو.