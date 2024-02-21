"لحظة فريدة وعاطفية في سانتياجو برنابيو"

أكد سيرخيو راموس، قائد إشبيلية، أنه لن يحتفل إذا سجل هدفًا بشباك ريال مدريد، احترامًا للنادي وجماهيره في "سانتياجو برنابيو"

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إشبيلية، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني "الليجا"، وهي المباراة التي ستشهد عودة راموس للمرة الأولى إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" منذ رحيله عن الملكي في صيف 2021.

وتحدث راموس في تصريحات لشبكة "DAZN" عن المباراة المرتقبة، قائلًا: "ستكون لحظة فريدة وعاطفية، سأشعر أنني في منزلي لأنني أمضيت سنوات عديدة هناك، مع أهم اللحظات في مسيرتي ولدي ذكريات رائعة مع المشجعين وزملائي في الفريق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "ريال مدريد هو المرشح في كل عام للفوز بكل شيء، إنهم يمرون بفترة جيدة، إنهم قادة ولديهم لاعبين ذوي جودة استثنائية. نحن نعلم جيدًا الصعاب التي ستقابلنا وسنحاول أن نلعب مباراة جيدة هناك".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

واعترف راموس أنه إذا سجل هدفًا في البرنابيو فلن يحتفل به، قائلًا: "لدي احترام كبير للجماهير وريال مدريد بأكمله، وإذا سجلت هدفًا فلن أحتفل، لكن إذا كنت محظوظًا وكان هذا الهدف كافيًا لنا للفوز، سأكون سعيدًا لأن هذه النقاط الثلاث ستكون جيدة جدًا بالنسبة لنا".

وأوضح المدافع الإسباني المخضرم: "قرار التوقيع لإشبيلية تم اتخاذه من القلب، لقد كان موضوعًا عاطفيًا للغاية، وقد أعطيت الأولوية لإشبيلية قبل أي شيء، اليوم أنا سعيد هنا ولا أفكر فيما قد يحدث غدًا. لا أعرف إذا كنت سأبقى هنا العام المقبل أو إذا كنت أرغب في المغادرة. سأرى عندما يحين الوقت".

وختم: "من الواضح أن العودة إلى المنزل وارتداء قميص إشبيلية مرة أخرى، كان قرارًا مثاليًا، فهو الفريق الذي ساعدني ورآني وأنا أتطور، وجعل مني رجلاً في عالم كرة القدم. لقد كانت التجربة رائعة".