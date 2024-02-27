"سأكون بجلد سميك" .. جرينوود يفاجئ الجميع بقرار غير متوقع في أزمته مع جود بيلينجهام

الكاميرات أدانت نجم ريال مدريد .. والقضية وصلت للنهاية

فأجأ ماسون جرينوود، لاعب خيتافي، خصمه جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، بتصرف غير متوقع بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما.

وتقدم نادي خيتافي بشكوى ضد بيلينجهام، زاعمين أن نجم ريال مدريد وصف ماسون جرينوود بأنه "مغتصب"، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني "الليجا".

وانتقلت الشكوى إلى المدعي العام ورابطة الليجا للتحقيق فيها، حيث استعانت بقارئ شفاه لتوضيح ما قيل، وأثبتت الكاميرات أن بيلينجهام بالفعل قال هذا الوصف للاعبي مانشستر يونايتد المُعار إلى خيتافي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن جرينوود يحرص على عدم اتخاذ أي عقوبة تجاه بيلينجهام، وطلب من المسؤولين في ناديه إسقاط التهمة لأنه لا يريد دعاية سيئة ويريد الاستمرار في لعب كرة القدم.

وأضاف مصدر الصحيفة: "جرينوود كان منزعجًا جدًا في ذلك الوقت، لأنه لم يتوقع هذا التصرف من شخص مثل بيلينجهام. لكنه يعلم أنه من المحتمل دائمًا أن يكون هدفًا لهذا النوع من الأشياء، لذا يرى أنه لابد أن يكون ذو جلد سميك".