"سأكسر قلب صديقي" مبابي توقع في يناير مقابلة المغرب!

صداقة متينة تجمع نجمي بي إس جي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو للثنائي أشرف حكيمي وكيليان مبابي في زيارة لقطر بيناير الماضي يتوقع فيها النجم الشاب مقابلة بين فرنسا والمغرب.

المغرب ضربت موعداً مع فرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 الأربعاء المقبل، لتكون أول منتخب إفريقي يبلغ هذه المرحلة من المسابقة بالتاريخ.

وزار فريق باريس سان جيرمان حيث يلعب حكيمي ومبابي قطر في عطلة الشتاء للموسم الماضي، وقام اللاعبون بزيارة لبعض ملاعب البطولة.

وظهر في مقطع الفيديو النجمين في ملعب "المدينة التعليمية" حيث قال مبابي: "نحن هنا في الملعب، 40 ألف سيكونوا هنا، أتمنى الانتصار عقب الفوز على المغرب، يجب أن أدمر صديقي، سيكسر قلبي ولكن هذه هي الكرة، يجب أن أقتله"

ويرتبط اللاعبان بصداقة متينة منذ انتقال حكيمي إلى بي إس جي، وقام مبابي بزيارة لمعسكر المغرب قبل أيام لمقابلة حكيمي قبل لقاء البرتغال.