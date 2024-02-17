"سأكتفي بالاستمتاع" .. رد مثير من أنشيلوتي على انتقال مبابي لريال مدريد!

قام كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بمقاومة كل المحاولات من الصحفيين للخروج بأي معلومات جديدة عن قصة انتقال كيليان مبابي للنادي.

المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 25 سنة أبلغ ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بقراره النهائي بالرحيل بنهاية هذا الموسم، لتشتعل التكهنات حول اقترابه من ريال.

أنشيلوتي قال عن هذه القصة في المؤتمر الصحفي لمواجهة رايو فاييكانو:"أرى كل شيء وأستمتع فقط، أفهم أن هذا هو موضوع اليوم بالنسبة لكم، ولكن كل تركيزي على مباراة الغد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن ظهور اسم مبابي في غرفة ملابس ريال مدريد وتأثير ذلك على الفريق:" هل تراني متأثرًا؟ لا، لقد تحدثنا عن المباراة فقط وشاهدنا مقاطع فيديو للفريق الخصم، لأننا ندرك أن المواجهة القادمة ستكون حيوية للغاية".

وبالنسبة لرغبته في تدريب النجم الفرنسي الموسم القادم:"يمكن للناس أن يتحدثوا وأنا أتفهم ذلك، ولكن كل تركيزي الآن هو إنهاء الموسم بشكل جيد والفوز بالألقاب، وبعدها يمكننا التفكير في المستقبل".

وعن جلوس لوكا مودريتش على دكة البدلاء وسط شائعات رحيله:"تحدثت عن هذا الموضوع عدة مرات، معكم ومعه في بعض الأحيان، الأمر صعب على شخص اعتاد اللعب في كل مباراة، ولكنه يتمتع بسلوك احترافي ويقاتل في التدريبات".

يذكر أن ريال يلعب غدًا، الأحد، ضد رايو فاييكانو، وهو في المركز الأول بجدول الدوري الإسباني بـ61 نقطة، بفارق 5 نقاط عن جيرونا الثاني.