مفاجآت في معسكر الوحدة قبل مواجهة الاتحاد في السوبر..

كشف اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، عن السر وراء تراجعه عن التصريحات التي أطلقها قبل سفره مع بعثة الفريق إلى الإمارات، حيث قال إنه لن يتوجه إلى أبوظبي، في إشارة إلى نيته في مغادرة فرسان مكة، اعتراضًا على أزمة الرواتب المتأخرة.

ويستعد الوحدة لملاقاة الاتحاد، على ملعب آل نهيان، مساء اليوم، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024.

وقال دونيس، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الاتحاد، إن تصريحه السابق كان تعبيرًا عن مشاعره، وتم حل الأزمة مع الإدارة بعدما هدأت بشكل عائلي، مضيفًا أنه عندما يعتزل، سيكتب عن تجربته التدريبية، وأكبرها سيكون عن الوحدة.

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وأضاف اليوناني "أنا مدرب كرة قدم وكل عملي يتركز عليها، وهناك مسؤولون مطلوب منهم حل المشاكل، أما عن الفريق، فإننا نعاني من الإصابة منذ يناير الماضي، ولدينا إصابة جودوين وأوسكار الذي سيغيب من أسبوعين لثلاثة، ولكن لدينا ما يكفي من العناصر لمواجهة الفرق الكبرى".

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "الرياضية"، إن فريق الوحدة يستمد الطاقة من وجبتي إفطار وسحور، تعتمدان بصورة كبيرة على تناول المكرونة والدجاج، في فندق الإقامة، حيث تتصدر المكرونة أصناف الطعام، بين (الباستا والبشاميل)، كما تشمل قائمة الطعام، صدور الدجاج، والسلطات خالية من الشطة والملح، مع عصيري البرتقال والتفاح فقط، فيما يتسلح الفريق قبل التحرك لمباراة الاتحاد، بوجبة إفطار تتضمن التمر والباستا والبطاطس المهروسة والسلطات المتنوعة.

ويطمح الوحدة، في مشاركته الأولى ببطولة كأس السوبر السعودي، في تحقيق المفاجأة بإقصاء حامل اللقب، من أجل التأهل إلى المباراة النهائية، حيث يواجه المتأهل من النصر أو الهلال.