"سأقود سيارته بنفسي" .. الهداف التاريخي يُصبح سائق شخصي لهاري كين!

آلان شيرر مستعد لعمل أي شيء من أجل الحفاظ على رقمه القياسي

أبدى آلان شيرر نجم نيوكاسل يونايتد السابق والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي سعادته بطريقة مزاحة حول التقارير المتداولة عن مغادرة هاري كين لنادي توتنهام والانضمام إلى بايرن ميونخ هذا الصيف.

النجم الإنجليزي أكد إنه سيتحول إلى سائق شخصي لهاري كين في حال قرر ترك الدوري الإنجليزي، وسيقود سيارته شخصيًا لنقله هناك من أجل حماية رقمه القياسي كأكثر من سجيل الأهداف في البريميرلييج.

كين يقترب من رقم شيرر القياسي بـ260 هدفًا، حيث سجل صاحب الـ30 عامًا 213 هدفًا حتى الآن وأصبح قادرًا على تجاوز الرقم المسجل بإسم شيرر، حتى إذا انضم إلى بايرن ميونخ الآن وثم عاد إلى إنجلترا في المستقبل لإنهاء مسيرته.

وقال شيرر في حديثه لمجلة "ذا أتلتيك" الأمريكية: "إذا أراد هاري الانضمام إلى بايرن، سأقود سيارته هناك بنفسي؛ سأفعل أي شيء لحماية رقمي القياسي في تسجيل الأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز والبالغ 260 هدفًا، وهاري يحتل المركز الثاني حاليًا بتسجيل 213 هدفًا".

وأضاف: "في الواقع ليس لدي أي أمل، بالتأكيد هاري قارب على بلوغ سن الـ 30، لكنه يهتم بنفسه ويتجنب الإصابات الكبيرة، وهو قادر تمامًا على العودة إلى إنجلترا بعد عامين تقريبًا وتسجيل ما يكفي من الأهداف ليتجاوز رقمي ومع ذلك، أعطني مفاتيح السيارة وسأذهب".

تبقى في عقد كين عامًا واحدًا فقط مع توتنهام، وارتبط بالرحيل عن النادي هذا الصيف وقد تقدم بايرن سابقًا بعرض بقيمة 60 مليون جنيه استرليني لتوتنهام وقد تم رفضه من قبل النادي اللندني، حيث يقدر توتنهام قيمة كين بمبلغ 100 مليون جنيه استرليني.

لا يزال مستقبل كين غير مؤكد، لكنه ألمح إلى أنه قد يكون مستعدًا للانتقال إلى تشيلسي في المستقبل بعد أن قام ببناء قصر قريب من مركز تدريب تشيلسي.