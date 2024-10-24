"سأسجل في أي فريق يأتي أمامي" .. عبدالرزاق حمدالله "يقبل" قميص فهد المولد ويعلن التحدي

لمسة وفاء من عبدالرزاق حمدالله..

رفع النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، "راية التحدي" في وجه جميع المنافسين؛ بعد الفوز الكبير على العروبة.

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حمدلله سجل هدفًا وصنع آخر؛ ليقود الشباب للفوز (3-0) على مستضيفه العروبة، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وقال حمدالله في تصريحات مع شبكة "إس إس سي"، بعد المباراة: "نحن فريق كبير.. هدفنا الفوز على جميع الأندية؛ سواء لعبنا على أرضنا أو خارج ميداننا".

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وشدد المهاجم المغربي البالغ من العمر 33 سنة، على أن العروبة ليس بـ"الفريق السهل" كما يعتقد البعض؛ حيث أنه قادم من نتائج جيدة في الفترة الأخيرة؛ إلا أن الليث لعب على الانتصار فقط.

وعن رقمه الرائع بعد أن هز شباك العروبة، وذلك بالتسجيل في جميع الأندية التي واجهها بمسابقة دوري المحترفين السعودي؛ علق عبدالرزاق حمدالله: "والله ما كنت أعرف ذلك؛ لكن.. أي فريق سيأتي أمامي سأسجل فيه".

وقدم حمدالله لفتة رائعة، خلال مواجهة الشباب والعروبة؛ عندما قام بـ"تقبيل" قميص زميله فهد المولد، جناح الفريق الأول لكرة القدم، الذي يتواجد في أحد مستشفيات العاصمة الرياض حاليًا.

المولد تعرض لحادث مؤسف في دولة الإمارات العربية المتحدة، دخل على إثره في غيبوبة؛ حيث "سقط" من شرفة منزله في الدور الثاني، قبل نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة السعودية؛ وسط تحقيقات من الجهات المختصة في الواقعة؛ لوجود شُبهة جنائية.