"سأستسلم في هذه اللحظة" .. جوارديولا يعترف بسبب مفاجئ لاستمراره مع مانشستر سيتي!

مباراتنا مع ريال مدريد أصبحت كلاسيكية

اعترف الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بأن أحد أسباب استمراره مع الفريق السماوي بعد فوزه بكل البطولات الممكنة هو حصوله على أجر جيد.

ويستعد مانشستر سيتي، لخوض مباراة مصيرية أمام ريال مدريد، اليوم الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي، عندما سئل عن السبب الذي جعله متحمسًا للاستمرار مع السيتي: "أنا أحب هذا العمل، إنهم يدفعون لي جيدًا وأنا أحب ذلك، أحب اللعب هنا وفي كافة ملاعب إنجلترا. عندما أتوقف عن الشعور بهذا سأستسلم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وسحق مانشستر سيتي، ريال مدريد 5-1 في مجموع المباراتين في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، لكنه جوارديولا، لا يتوقع حدوث سيناريو مماثل اليوم، حيث قال: "فزنا الموسم الماضي، وخسرنا الموسم الذي سبقه في الدقائق الأخيرة، إنها مباراة كلاسيكية بيننا".

واستمر بيب: "ريال مدريد خطير للغاية، ليس علينا فقط السيطرة على المباراة، بل علينا محاولة إلحاق الضرر بهم وتسجيل الأهداف. هذا هو المكان الذي يجب أن نحاول فيه إيجاد طريقة للسيطرة على الأمور، علينا أن نحاول فرض طريقتنا في اللعب".

وأردف: "ليس لدي شعور بأن الوضع مشابه للموسم الماضي، نعم نفس المدربين ولكن لدينا لاعبين جدد ولديهم لاعبين جدد لذا ستكون مباراة مختلفة تمامًا".وختم جوارديولا: "نحن نشعر بقوة وثقة كبيرة بسبب لعب مباراة الإياب على أرضنا، لكن هنا المباريات طويلة للغاية لأسباب مختلفة".