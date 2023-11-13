"سأذهب وأحضره بنفسي" .. توماس توخيل يصدم الجميع بشأن مستقبل كيليان مبابي!

المدرب الألماني عازم على لم الشمل مع كيليان مبابي..

تحدث توماس توخيل المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني عن احتمالية لم شمله من جديد مع كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في ملعب "أليانز أرينا" الموسم المقبل.

ومن المرجح أن يخرج مبابي من باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر، حيث لم يوقع على عقده الجديد في "حديقة الأمراء" حتى الآن.

وفي حين أن وجهة مبابي التالية ليست معروفة بعد، فقد أكد توخيل، مدرب باريس سان جيرمان السابق، أنه سيكون سعيدًا بدمج قائد منتخب فرنسا في فريقه.

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ويعد نادي ريال مدريد الإسباني هو الوجهة الأقرب لمبابي، لكن توخيل قال مازحًا إنه مستعد لإقناع المهاجم بالتوجه إلى ملعب "أليانز أرينا" بدلًا من ذلك.

وقال توخيل في تصريحات لقناة "كنال +" الفرنسية: "مبابي سيكون حرًا العام المقبل؟ نعم سوف يلعب لنا".

وأضاف: "كيليان هو كيليان، إنه ذكي للغاية، كانت علاقتنا جيدة، إذا أراد القدوم إلى بايرن ميونخ، سأذهب وأحضره بنفسي، عندما يريد شيئًا يحصل عليه".

وتزايدت التقارير حول مستقبل مبابي، والذي يعد الهدف الرئيسي في سوق انتقالات ريال مدريد منذ سنوات، ولكن شبكة "كادينا سير" الإسبانية خرجت في خبر صادم لتؤكد أن النادي الملكي قرر صرف النظر بشأن التعاقد معه، مما أثار الكثير من التكهنات حول مستقبل نجم باريس سان جيرمان.