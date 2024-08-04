"سأختصر حديثي مع اللاعبين" .. بيب جوارديولا يسخر من غرامة الدوري الإنجليزي ضد السيتي

تعرف على تعليق جوارديولا بشأن العقوبة الموقعة على فريقه

علق المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على العقوبة التي قام الدوري الإنجليزي بتوقيعها على فريقه خلال الفترة الماضية.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد وقعت عقوبة بأكثر من 2 مليون جنيه إسترليني ضد السيتي، بسبب 22 حالة تأخير في انطلاق المباريات أو الشوط الثاني خلال الموسمين الماضيين، بعد تحذيرات أولية له، لتزيد الغرامات المفروضة على تكرار المخالفات من 10 آلاف إلى 200 ألف جنيه إسترليني.

وبعد سؤاله عن الغرامات، رد جوارديولا ساخرًا: "قرأت الأخبار، وسأحاول أن تكون خطبي للاعبين بين الشوطين أقصر".

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وتحدث أيضًا بيب عن حالة مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند، حيث قال: "لن أخاطر بمشاركة هالاند في مباريات ودية، ثم نُحرم منه في المباريات الرسمية".

وواصل: "حالة هالاند تحسنت كثيرًا، وأخبرني بأنه استيقظ بشكل أفضل بكثي".