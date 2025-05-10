"سأختاره لحماية منزلي عن كلب ألماني أو جهاز إنذار" .. كروس يتغنى بإنتر وأتشيربي!

الأسطورة الألمانية معجب بالمخضرم الإيطالي

تغنى النجم الألماني توني كروس بإنتر ونجمه فرانشيسكو أتشيربي عقب ملحمة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة وبلوغ نهائي المسابقة.

أتشيربي نصب نفسه بطلًا لليلة عقب أن سجل هدف تعادل إنتر 3-3 بالدقيقة 93، ليدفع المباراة للأوقات الإضافية التي سجل بها إنتر هدفًا رابعًا قاده للنهائي الثاني في 3 سنوات بالمسابقة.

وقال كروس في البودكاست الخاص به مع أخيه: "من الطريقة التي احتفل بها يمكنك أن تعلم أنه لا يسجل في العادة، إذا كنت سأختار بين أتشيربي وجهاز إنذار أو كلب بوليسي ألماني لحماية منزلي، سأختار أتشيربي، يالها من عقلية التي يتمتع بها".

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وأتبع كروس: "لن أقول إنني مشجع لإنتر ولكن أتعاطف معهم، ربما بسبب العشر سنوات الأخيرة مع ريال مدريد جعلتني متحيز قليلًا ضد برشلونة".

وختم: "ولكن أشعر بالقليلة من العاطفة نحو إنتر، شعرت بالفرح لحظة هدف ال3-3، كان غريبًا أن أتفاعل مع المباراة!".