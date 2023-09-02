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"سأجتمع معه في الرياض مستقبلًا" .. سيميوني يؤكد رحيل كاراسكو للسعودية

تامر أبو سيدو
Yannick Carrasco Germany Belgium friendly 2023Getty Images
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نجم أتلتيكو مدريد على أعتاب الدوري السعودي

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أكد دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد رحيل الجناح يانيك كاراسكو لدوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أنه سيلتقي به مجددًا في الرياض.

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نجم منتخب بلجيكا ارتبط بالانتقال لعدد من أندية دوري روشن، وقد رجحت المصادر مؤخرًا توصله لاتفاق مع الشباب وقُرب انضمامه لصفوفه، وهو ما أكده المدرب الأرجنتيني في تصريحاته الصحفية اليوم السبت.

إذ قال حسبما نقلت صحيفة ريليفو "أنا أحب يانيك كثيرًا كشخص، لقد أمضينا معًا سنوات طويلة. لقد أراد الرحيل إلى هناك وشعر بضرورة ذلك، حتى لو لم يُحسم ذلك رسميًا بعد".

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وأتم سيميوني "سنلتقي في الرياض من جديد لتناول القهوة".

يُشار إلى أن الشباب لم يشارك في ثورة سوق الانتقالات التي صاحبت الدوري السعودي هذا الصيف، إذ اقتصر الأمر على الأندية الأربعة التي استحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على 75% من ملكيتها وهي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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  • 10268خاليدو كوليبالي
  • 18671روبرتو فيرمينو
  • 8364نجولو كانتي
  • 21622مارسيلو بروزوفيتش
  • 44221صفقة أخرى
199338 الأصوات

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