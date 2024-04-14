"سأتعلم الرقص والطبخ" .. يورجن كلوب يكشف عن خطته بعد رحيله عن ليفربول

كلوب سيُسلم نفسه لزوجته!

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن خطته بعد رحيله عن الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، في ظل رغبته في الحصول على قسطًا من الراحة.

كلوب أعلن عن أنه سيرحل بنهاية الموسم الحالي عن تدريب ليفربول، مع رغبته للحصول على راحة من التدريب خلال الموسم المقبل، على أن يعود مرة أخرى في الموسم الذي يليه.

وقال كلوب خلال تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": "هناك بعض النصائح التي أخبرتني بها زوجتي، عليّ أن أتعلم الطبخ ودروس الرقص، قلت لها إنك لا تُريدين أن أحصل على استراحة، لأنني إذا فعلت ذلك سأعمل لمدة 4 أسابيع مرة أخرى".

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وأضاف: "ربما يجب أن أتعلم الطبخ حتى أتمكن من إعداد بعض الإفطار أو أي شيء آخر على الأقل، ستكون هذه هي المرة الأولى في حياتي التي لا أملك فيها فكرة حقيقية عما سأفعله وهذا بالضبط ما أريده".

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المدرب الألماني واصل: "خلال فترة انتشار فيروس كورونا، قمت بإعداد البيض المخفوق ولكن نسيته، لقد نشأت في الغاب السوداء مع شقيقتين، والسبب الوحيد الذي جعلني أعرف مكان المطبخ هو رائحة الأكل التي كانت تأتي من هناك، أنا عديم الفائدة في الحياة الخاصة بشكل كبير".