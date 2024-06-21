"سأتبع سياستي" .. ميشايل ديلجادو يكشف عن موقفه من الاستمرار مع الهلال

ميشايل يكشف عن خطته حال رغب الهلال في التخلي عنه

كشف النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو لاعب نادي الهلال، موقفه من الاستمرار مع فريقه، وذلك في ظل الأخبار التي تتردد عن عدم الرغبة في استمراره.

وينتهي عقد ميشايل مع الهلال في يناير 2025، حيث سيدخل الفترة الحرة خلال الفترة القادمة، وسط أنباء عن عدم الرغبة في تجديد عقده.

وقال ميشايل خلال تصريحات لشبكة "جلوبو سبورت": "سأتبع سياستي وهي التزام الصمت، حتى أعرف ما هو موقف الهلال مني، إذا قالوا إنهم لا يريدونني، فإنني أستطيع البحث عن نادٍ جديد".

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وأضاف: "حتى الآن لا أعرف عن العروض المقدمة لي، لقد طلبت من وكيل أعمالي عدم إخباري حتى 20 يونيو بأي عروض، ويجب أن أنتظر ما يقرره الهلال لأن عقدي مستمر معهم".

واختتم ديلجادو تصريحاته قائلًا: "في حال أن الهلال قرر رحيلي سأستطيع وقتها أن أبحث عن وجهة جديدة، وأتعامل مع الأمر ببساطة".