"سائل بيكهام اللزج" يتسبب في خروج هنري وستوديو دوري أبطال أوروبا عن النص!

النجم الإنجليزي شارك في التحليل وترك هدية خاصة للجميع

موقف محرج حدث مساء الأربعاء في ستوديو تحليل دوري أبطال أوروبا الخاص بقنوات CBS بسبب هدية النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام للحضور، مما أثار موجة من الضحك من قبل المقدمة كايت عبدو وبقية رفاقها الذي أصبحوا محط متابعة الجمهور أجمع بالسنوات الأخيرة.

وكان بيكهام ضيف شرف البرنامج الشهير مساء الثلاثاء رفقة تييري هنري، جيمي كاراجر، وميكا ريتشاردز، وقام النجم السابق ليونايتد بتقديم برطماناً من العسل الذي ينتجه بنفسه في مزارعه لكل فرد من أفراد فريق العمل.

وتعليقاً على ظهور بيكهام وهديته الخاصة، تحدث ميكا ريتشاردز الأربعاء قبيل مباراة مانشستر سيتي وإنتر: "لقطة رائعة، استمتعت بحضوره، وأيضاً حصلت على السائل اللزج الخاص به"، لينفجر كاراجر وكايت عبدو في الضحك، بينما حاول هنري إخفاء وجهه من الإحراج من المصطلح الذي تم فهمه بشكل خاطيء تماماً!

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وحتى مراسلة ملعب "الاتحاد" التي كانت حاضرة على الشاشة في نفس التوقيت للمداخلة رفقة الأسطورة بيتر شمايكل كانت تضحك، بينما النجم الدنماركي لم يتمالك نفسه من الضحك هو الآخر، وسط محاولات ريتشاردز لتفسير ما عناه بالكلمات عن هدية بيكهام الخاصة الثلاثاء، وسط مطالبات من كايت عبدو للمراسلة أنيتا بإنقاذ الموقف!