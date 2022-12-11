ساوثجيت يكذب مزاعم شجار وايت مع مدرب إنجلترا المساعد!

مدرب منتخب إنجلترا رد على التقارير التي تحدثت عن دخول بن وايت في شجار مع مدربه المساعد في معسكر "الأسود الثلاثة" في كأس العالم.

عاد المدافع بن وايت من جديد إلى تدريبات نادي آرسنال الإنجليزي، وذلك بعد خروجه مبكرًا من معسكر منتخب إنجلترا في منافسات بطولة كأس العالم 2022.

المدافع رحل عن معسكر "الأسود الثلاثة" لأسباب شخصية، واضطر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا إلى تكذيب التقارير التي أفادت بأن رحيل وايت جاء بعد اشتباكه مع ستيف هولاند المدرب المساعد.

وايت عاد إلى تدريبات آرسنال في إطار استعدادات "الجانرز" لعودة الدوري الإنجليزي في غضون أسبوعين، وفي اليوم التالي لإقصاء إنجلترا من ربع نهائي المونديال.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية نقلت تصريحات ساوثجيت بشأن تقارير الاعتداء من وايت على هولاند، حيث قال: "ما تم عرضه كان مزعومًا، وكانت هناك كلمة أخرى تم استخدامها".

التقارير تحدثت عن أن هولاند كان غاضبًا من عدم استعداد وايت الكامل خلال اجتماع الفريق قبل مواجهة الولايات المتحدة في دور المجموعات، حيث ورد بأن مدافع آرسنال كان يفتقر إلى معرفة أرقامه الشخصية.

وأشارت التقارير أيضًا إلى أن وايت أظهر معرفة ضعيفة بمنافس إنجلترا، لدرجة أنه لم يكن يعرف حتى اللاعبين المنافسين.

وقيل أيضًا إن وايت لم يكن مرتاحًا في معسكر إنجلترا، وعانى من أجل التواصل مع زملائه في الفريق.