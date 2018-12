ساوثجيت يحصل على جائزة مدرب العام من بي بي سي

حصل جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي ، على جائزة أفضل المدرب العام، نظيره إنجازاته مع الأسود الثلاثة في كأس العالم.

ووصل ساوثجيت مع المنتخب الإنجليزي، إلى نصف نهائي كأس العالم في روسيا للمرة الأولي منذ عام 1990.

المنتخب الإنجليزي، حصل على المركز الرابع في المونديال بعد الخسارة من بلجيكا بهدفين دون رد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ووصل المنتخب الإنجليزي بقيادة ساوثجيت، إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، ليواجه منتخب هولندا في يونيو المقبل.

