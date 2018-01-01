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إنجلترا

ساوثجيت يحصل على جائزة مدرب العام من بي بي سي

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(C)Getty Images
المدير الفني قاد الأسود الثلاثة إلى انجاز لم يتحقق منذ عام 1990

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

حصل جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي ، على جائزة أفضل المدرب العام، نظيره إنجازاته مع الأسود الثلاثة في كأس العالم.

ووصل ساوثجيت مع المنتخب الإنجليزي، إلى نصف نهائي كأس العالم في روسيا للمرة الأولي منذ عام 1990.

المنتخب الإنجليزي، حصل على المركز الرابع في المونديال بعد الخسارة من بلجيكا بهدفين دون رد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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ووصل المنتخب الإنجليزي بقيادة ساوثجيت، إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، ليواجه منتخب هولندا في يونيو المقبل.

الجدير بالذكر أن الأسود الثلاث، لعبوا 17 مباراة في عام 2018 تحت قيادة ساوثجيت، وفازوا في 11 مباراة، وخسارة في أربع.

وأحرز المنتخب الإنجليزي هذا العام 28 هدفاً، واستقبل 15 هدفاً في جميع المسابقات.

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