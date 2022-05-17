ساوثامبتون ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

ساوثامبتون 1×2 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

نهاية المباراة بفوز ليفربول على ساوثامبتون بهدفين لهدف

91' عرررضية من الجهة اليسرى لساوثامبتون ورأسية من وولكر بيترز ولكن الكرة تصل سهلة في يد أليسون

85' تسديدة من كورتيس جونز ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية

تبديل لساوثامبتون بدخول أدامز وخروج بروخا، وتبديل لليفربول بخروج فيرمينو ونزول كيتا

76' عرررضية من ميلنر ولكن الكرة تُلعب بشكل سئ وتخرج ضربة مرمى لساوثامبتون

66' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ماتيب يسجل الهدف الثاني لليفربول، ركنية يلعبها تسيمكاس، يشتتها الدفاع وتصل إلى ماتيب الذي يسددها برأسه بشكل رائع في المرمى

تبديل ثانِ لليفربول بخروج إليوت ودخول أوريجي

64' تمريرات متبادلة بين إليوت وفيرمينو، تسديدة من البرازيلي ولكن الكرة تصل سهلة في يد مكارثي

62' عرررضية من تسيمكاس وتسديدة من جوتا ولكنها سيئة جدا وتذهب بعيدة عن المرمى

61' تسديدة قوووية من كورتيس جونز ولكن الكرة تمر بعيدة قليلا عن القائم

55' أوووووووووووه خطيررررة لليفربول، تمريرة رائعة من ليفربول إلى إليوت الذي يسدد الكرة ولكنها تصطدم بالشباك الخارجية

48' أووووووووووووووه جوتا كاد أن يسجل الهدف الثاني، عررضية من تسيمكاس إلى جوتا الذي يسدد الكرة قووية ولكنها تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين

تعطل اللعب لسقوط جو جوميز على أرض الملعب

37' تمريرة مقطوعة من ديالو، فرصة مرتدة لليفربول، الكرة تصل إلى فيرمينو الذي يسددها سريعًا ولكنها تعلو العارضة قليلًا

36' عررضية من تسيمكاس ولكن الكرة تصل مباشرة في يد مكارثي

33' خطيرررة لليفربول، عررضية من إليوت، فيرمينو ينقض عليها ويحاول لعب عررضية لجوتا ولكن الدفاع يشتت الكرة

30' محاولة لليفربول، ميلنر يمرر إلى جونز الذي يسدد ولكنها بعيدة عن المرمى

28' خطيررررة لليفربول، عرضية رائعة من فيرمينو، جوتا يستلم الكرة ويسدد ولكنها تصطدم بالدفاع

26' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مينامينو يسجل التعادل، عررضية رائعة من جوميز إلى جوتا ومنه إلى مينامينو الذي يسدد الكرة بقووووة على يسار المرمى

19' تسديدة قووووية من مينامينو ولكن مكارثي يمسك بالكرة

ملغي لليفربول بسبب تسلل على روبيرتو فيرمينو

17' ركنية لليفربول، دفاع ساوثامبتون يشتت الكرة وترتد إلى إليوت الذي يسددها بقووة ولكن الدفاع يعترضها

13' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ريدموند يسجل الهدف الأول للساوث، تسديدة مقوسة رررائعة على يسار أليسون

9' أووووووووه أليسون يتصدى لفرررصة خطيررررة للساوث بعد انفراد من بروخا الذي راوغ مدافع ليفربول

تعطل اللعب لعلاج كوناتي بعد التحام بينه وبين ماتيب في ضربة ركنية للفريق

6' محاولة لليفربول، تمريرة من إليوت إلى ميلنر الذي يحاول لعب عرضية لجوتا ولكن الدفاع يعترض الكرة

4' سيطرة واستحواذ على الكرة من جانب ليفربول

انطلاق المباراة

تشكيل ساوثامبتون:

التشكيل | 3-4-2-1

أليكس مكارثي

محمد ساليسو - ليانكو - جاك ستيفنز

ناثان تيلا - جيمس وارد بروس - إبراهيما ديالو - كايل وولكر بيترز

ناثان ريدموند - محمد اليونسي

أرماندو بروخا

🔴 T E A M S H E E T ⚪️



Your #SaintsFC side to take on #LFC under the lights: pic.twitter.com/5X0Fy9ZjPL — Southampton FC (@SouthamptonFC) May 17, 2022

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

كوستاس تسيمكاس - جويل ماتيب - إبراهيما كوناتي - جو جوميز

كورتيس جونز - جيمس ميلنر - هارفي إليوت

ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو - تاكومي مينامينو

🟡 TEAM NEWS 🔴



This is how we line up for #SOULIV tonight 👊 — Liverpool FC (@LFC) May 17, 2022

في المقابل، يحتل ساوثامبتون المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة ويرغب في إنهاء الموسم بأقوى صورة ممكنة خاصًة وأن مواجهة اليوم هي الأخيرة له على ملعبه ووسط جماهيره.

يتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 86 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، ويحتاج للفوز من أجل المحافظة على حظوظه في التتويج باللقب حتى الثواني الأخيرة من الموسم.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ساوثامبتون في إطار مباريات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022 على ملعب سانت ماري.