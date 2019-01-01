سان لورينزو يعلن التعاقد مع أنطونيو بيتزي

بيتزي يخوض أول تجربة تدريب بعد رحيله عن السعودية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تعاقد نادي سان لورينزو الأرجنتيني، مع المدرب خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني السابق لمنتخب السعودية، اليوم السبت.

وكان بيتزي قد أكد في وقت سابق خلال تصريح تليفزيوني على أنه يرغب في تدريب سان لورينزو، وهو ما حدث.

سان لورينزو الأرجنتيني أعلن عن التعاقد مع بيتزي من أجل قيادته خلال الفترة المقبلة، بعد تجربة الأخير مع المنتخب السعودي.

نجاح العملية الجراحية التي اجراها يحيى الشهري في الكتف بمدينة دبي ✔️ pic.twitter.com/9kfSZZW01x — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 31, 2019

وبدأت المفاوضات بين لورينزو وبيتزي منذ أيام، ليصلا إلى اتفاق مؤخرًا، ليتم التعاقد بين الطرفين.

أنطونيو بيتزي قاد لورينزو في 54 مباراة سابقًا، حقق الفوز في 23 مباراة، وخسر 10 وتعادل في 21 لقاء.

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ورحل بيتزي عن المنتخب السعودي، بعد انتهاء عقده بنهاية مشوار الأخضر في منافسات كأس آسيا، عقب الخروج من دور الربع نهائي.