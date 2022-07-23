سانشيز يحسم موقفه من عرض النصر

هل ينتقل سانشيز إلى النصر؟

حسم التشيلي أليكسيس سانشيز؛ لاعب نادي إنتر ميلانو الإيطالي، موقفه من العرض المقدم من نادي النصر، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ما هو موقف سانشيز من عرض النصر؟

كشف موقع "Giornale" الإيطالي، عن تلقي سانشيز عروضًا من إشبيلية وفياريال في إسبانيا، بجانب جلطة سراي التركي والنصر السعودي.

سانشيز رفض كل العروض التي وصلت له، لأنه يرغب في التواجد بفريق كبير بقارة أوروبا خلال السنوات المقبلة، أو الاستمرار مع إنتر ميلانو.

وبذلك يغلق سانشيز باب الانتقال إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لماذا يرغب إنتر في التخلص من سانشيز؟

ويحصل سانشيز على راتب يصل إلى 7 ملايين يورو في الموسم، وهو الراتب الكبير الذي تسبب له في أزمة اقتصادية، ولذلك يرغب مسؤولي النادي الإيطالي التخلص منه.

إنتر عرض على سانشيز الحصول على 4 ملايين يورو كتعويضات من أجل فسخ التعاقد، مثلما حدث مع مواطنه أرتورو فيدال، الذي انتقل إلى فلامنجو البرازيلي، ولكن اللاعب رفض.

وتُجرى الآن محادثات مع نادي بنفيكا البرتغالي، وقد يوافق سانشيز على العرض المقدم منه، وفي نفس التوقيت يحاول العودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني.