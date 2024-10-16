وسط الغضب من سانتياجو برنابيو .. رجل أعمال يدعم ريال مدريد بطريقة خاصة ويثير استياء الجيران

السكان يعربون عن غضبهم من ذاك الرجل الذي ظهر فجأة لدعم الملكي..

وسط القضايا المقامة من جيران استاد سانتياجو برنابيو ضد ريال مدريد، كسر رجل أعمال يقطن بالقرب من الاستاد القاعدة التي يتبعها جيرانه ووقف في صف الملكي بطريقته الخاصة.

جيران الاستاد الخاص بالميرنجي قدموا أكثر من شكوى ضد النادي الإسباني، بداعي الضوضاء الصدارة منه سواء أثناء عمليات البناء والتوسعة أو خلال الحفلات الموسيقية التي تقام عليه، ولا تزال الإجراءات القانونية سارية للفصل في تلك القضية.

وعلى أحد المبابي القريبة من الاستاد، وتحديدًا الذي يقع في شارعي رافائيل سالجادو وكاستيلانا، رفع السكان ثلاث لافتات على نوافذ الطوابق الرابع والسابع والتاسع، كُتب عليها: "لا للحفلات الموسيقية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن الجديد هي اللافتة التي ظهرت على الطابق قبل الأخير من نفس المبنى؛ والذي يتكون من 15 طابقًا، إذ كُتب عليها: "نعم للبرنابيو".

شبكة "ريليفو" الإسبانية تواصلت مع سكان ذلك الحي لمعرفة من يقف خلف تلك اللافتة التي ظهرت حديثًا، وفي هذا الشأن قال أحد السكان: "من رفعها لا يعيش هنا، هو نادرًا ما يأتي لشقته من الأساس، إنه رجل أعمال مشهور، يحاول أن يجلب لنفسه المزيد من الشهرة من خلال تلك الأفعال، لكن لا يمكنني الكشف عن اسمه".

وأضاف: "ربما يحاول هذا الرجل أن يكون مرحًا من وراء تلك اللافتة، لكن نحن الذين نعيش هنا لا نقضي وقتًا ممتعًا، ليس بسبب الضوضاء فحسب، إنما كذلك بسبب الروائح التي تنبعث والأشخاص الذي يأتون للتبول في كل مكان، وآخرون يتعاطون الحشيش في الحدائق".

يذكر أن ريال مدريد يحاول حاليًا العمل أكثر على نظام عزل الصوت في الملعب، خاصةً وأنه تم إيقاف الحفلات الموسيقية حتى أبريل المقبل.