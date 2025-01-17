"هذه ميزة اللعب في البرنابيو" .. أنشيلوتي يعلق على صافرات الاستهجان وإشارة مبابي لجمهور ريال مدريد

مدرب الملكي يتغنى بإندريك وجولر

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن فريقه استحق الفوز على سيلتا فيجو، رغم تعقد الأمور في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بانتصار الميرنجي (5-2) وتأهله إلى الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وعندما سُئل أنشيلوتي، خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء، عما إذا كان قد رأى فريقه سيخرج من البطولة، أجاب: "لقد كنا متقدمين بنتيجة (2-0)، لكننا تخلينا عن الهدفين بسبب سوء التمركز. رد الفعل في الوقت الإضافي كان جيدًا وكل شيء سار على ما يرام في النهاية".

وعن أداء اللاعب إندريك، قال أنشيلوتي: "إندريك أظهر مهاراته الرائعة، لديه تسديدة استثنائية. أما جولر فقد بدأ المباراة بشكل جيد وأظهر شخصيته القوية".

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وبخصوص ركلة الجزاء المحتملة التي طلبها فريق سيلتا فيجو، قال أنشيلوتي: "لم أشاهد الواقعة، وقد يكون الحكم قد تحدث عنها، لكنني لم أشاهد أي إعادة".

أما فيما يتعلق بصافرات الاستهجان التي وُجهت للاعب تشواميني، فقد اعتبر أنشيلوتي أنها كانت بمثابة تنبيه من الجماهير وأن ذلك مقبول نظرًا لحجم الخسارة الكارثية أمام برشلونة في السوبر الإسباني، موضحًا: "تشواميني قدم مباراة رائعة على الرغم من الصافرات، وأثبت أنه يمتلك شخصية قوية وعندما عاد إلى مركزه، ساعد المدافعين كثيرًا".

وأشار أنشيلوتي إلى أن الضغط الذي يمارسه جمهور البرنابيو على اللاعبين والجهاز الفني يعد جزءًا مميزًا من اللعب في هذا الملعب، قائلًا: "الجماهير دفعتنا إلى الأمام عندما أصبحت المباراة صعبة، وهذا ما يميز البرنابيو".

أما عن إيماءة كيليان مبابي بعد تسجيله هدفًا ومطالبته الجماهير بالتوقف عن الصافرات، قال أنشيلوتي: "لا أعلم ماذا حدث.. أرى لاعبًا قد عاد إلى أفضل مستوياته وساعدنا كثيرًا، ويمكنه أن يقدم لنا الكثير في المباريات المقبلة".

وختم أنشيلوتي، بالتأكيد على أن الفريق أظهر صلابة وقدرة على الرد بشكل إيجابي تحت الضغط، مشيدًا باللاعبين وبالروح القتالية التي أظهروها خلال المباراة.