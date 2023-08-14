سانتو يبرر "قراره الصادم" في الاتحاد ضد كريم بنزيما .. ويفاجئ عبد الرزاق حمد الله

تصريحات مثيرة من مدرب نادي الاتحاد نونو سانتو

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برر البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، "قراره الصادم" ضد النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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بنزيما البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وفي عقد لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2026.

وأعلن سانتو في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الاتحاد والرائد، مساء اليوم الإثنين، عدم إعطاء "شارة القيادة" لبنزيما، مع اختياره المهاجم البرازيلي رومارينيو، كـ"قائد أول" للفريق؛ يأتي من بعده المدافع الدولي السعودي أحمد شراحيلي.

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وقال المدير الفني البرتغالي في كلمته، التي نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "اخترت رومارينيو كـ(قائد أول)؛ لأن لديه جميع الصفات، التي نريد أن يبثها للفريق".

وعن مشاركة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، في مواجهة الرائد.. كشف نونو سانتو، عن أنه سيعتمد على اللاعب بشكل أساسي، طالما انتهت أزمته مع النادي.

سانتو أكد في وقتٍ سابق، على أن استبعاد حمد الله من مباراة الاتحاد والهلال، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية؛ جاء بسبب خلافات داخلية، دون كشف مزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن العميد الاتحادي، فاز على الرائد (3-0)، في مستهل مشواره للدفاع عن لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، والذي حققه في الموسم الرياضي الماضي.

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