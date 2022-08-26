نونو سانتو المدير الفني للاتحاد يؤكد أن قرار استبعاد زياد الصحفي كان بغرض المصلحة للجميع.

أكد نونو سانتو المدير الفني للاتحاد على أن غياب اللاعب زياد الصحفي واستبعاده مؤخرًا كان الهدف منه تحقيق المصلحة العليا لجميع الأطراف.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام العدالة في المباراة الأولى له في الدوري السعودي بعد تحقيق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة.

Shahid

عملنا كمدربين يستدعي اتخاذ بعض القرارات، وتلك القرارات لا تكون لصالح اللاعب فقط ولكن أيضًا لصالح النادي".

"أنا كمدرب اتخذت القرار بتقليل عدد هؤلاء الذين أعمل معهم قدر الإمكان حتى أستطيع التركيز عليهم وكان الصحفي ضمن الذين تم استبعادهم بالإضافة إلى غيره".

"أود التنويه إن هذا القرار ليس الهدف منه الإضرار باللاعب ولا توجد لدي أي رغبة في القيام بذلك، على النقيض أريده أن يلعب ويشارك".

"الدوري لا يزال طويلًا وهناك كأس عالم في منتصف الموسم، أريد التأكيد على أن عملنا كمدربين يحتم علينا اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الجميع".

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر في الوقت الحالي جدول ترتيب الدوري السعودي بالتساوي مع الشباب وبفارق الأهداف عن الهلال والطائع وضمك.

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