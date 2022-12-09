سانتوش: رونالدو لم يكن سعيدًا بما حدث ضد سويسرا، ولكن هل طلب الرحيل؟

مدرب البرتغال يحسم الجدل قبل مواجهة المغرب

كشف فرناندو سانتوش المدير الفني للمنتخب البرتغالي، عن كواليس الحوار الذي دار بينه وكريستيانو رونالدو قبل مواجهة سويسرا في كأس العالم.

رونالدو دخل كبديل في المباراة التي فازت بها بلاده بنتيجة 6/1 في دور الـ16 للمونديال، وهو ما تسبب في ظهور بعض التكهنات حول غضب اللاعب ورغبته في مغادرة معسكر الفريق في قطر.

وقال سانتوش في المؤتمر الصحفي لمواجهة المغرب في ربع نهائي البطولة:"قمت بالحديث مع رونالدو لتفادي أي مشكلة ممكنة، لأنه قائد المنتخب ويمثل لنا الكثير، وسأقوم بشرح تفاصيل هذا الحديث لاحقًا".

وأضاف:"شرحت له يوم المباراة السبب الرئيسي وراء عدم مشاركته كأساسي، لأننا توقعنا بداية صعبة للمواجهة مع سويسرا، ولأسباب واضحة رونالدو لم يكن سعيدًا بهذا القرار وسألني عما إذا كان صحيحًا".

وتابع:"رونالدو لم يطلب مني مغادرة معسكر المنتخب الوطني، لذلك قد حان الوقت للتوقف عن إثارة الجدل".

يذكر أن صاحب الـ37 سنة نجح في التسجيل مرة واحدة في 4 مشاركات بالنسخة الحالية من كأس العالم، وكانت هذه المرة أمام غانا في دور المجموعات.