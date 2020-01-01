سانتوس يدفع لبرشلونة 3 ملايين يورو بسبب مهاجم إنتر السابق

صفقة نيمار كانت بداية القصة

أعطت محكمة TAS الحق لبرشلونة في الحصول على 2.9 مليون يورو يدفعها نادي سانتوس البرازيلي بسبب المهاجم البرازيلي جابرييل باربوسا "جابيجول".

القضية بدأت بسبب بند وضعه نادي برشلونة في العقد الذي أبرمه مع سانتوس فيما يخص صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى صفوفه في صيف العام 2013.

وجاء الحكم القانوني في صالح النادي الكتالوني في الخلاف الذي دار بينه وبين سانتوس بشأن قضية جابيجول والآن سيتعين على الكيان البرازيلي دفع 2.9 مليون دولار لبرشلونة.

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وحسب ما نقلته كادينا سير صباح اليوم الخميس فإن برشلونة قد اعترف بحق الأولوية فيما يتعلق جابرييل باربوسا، وهو شرط اتفق عليه الناديان عندما وصل نيمار إلى كامب نو.

بدأت قضية جابيجول في عام 2016، بعد أن وقع اللاعب بالتعاقد مع إنتر الإيطالي، وفي ذلك الوقت كان برشلونة مستاء لأن الأولوية كانت له في ضم النجم الشاب.

وأوضحت إدارة النادي الكتالوني وقتها أنها ستلجأ إلى العدالة، حيث استنكر برشلونة ما قام به نادي سانتوس عندما فهموا أنهم لم يحترموا حق أولوية النادي الكتالوني هذا وباعوا اللاعب دون احترام المواعيد النهائية المتفق عليها.

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يذكر أن جابيجول لم ينجح مع النيراتزوري على عكس ما توقعه الكثيرون وعاد إلى البرازيل من جديد ليتألق مع فلامنجو ويقود الفريق للفوز بلقب كوبا ليبارتادوريس.