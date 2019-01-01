سانتوس: البرتغال مرشحة للفوز بالألقاب رغم رفض الناس ذلك!

ثقة في النفس كبيرة..

يؤمن فيرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، أن فريقه دائمًا من المرشحين للفوز بالألقاب إلا أن الجماهير ترفض أن تضعه في الخانة التي يستحقها، معتبرًا أن لديه كل الإمكانات التي تؤهله ليكون بطلًا.

وكانت البرتغال قد ضمنت الوصول إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 في أعقاب الانتصارين المتتاليين على حساب ليتوانيا بسداسية نظيفة، وكذلك لوكسمبورج بهدفين نظيفين، لتبدأ حملة الدفاع عن لقبها الذي حققته على حساب فرنسا في 2016.

سانتوس الذي جلب المجد إلى البرتغال تحدث بعد مباراة لوكسمبورج للصحافة وقال "نحن مرشحون للفوز باللقب الأوروبي حتى ولو أن الناس لا يفترضونا هكذا، الفريق البرتغالي لديه الجودة.".

"عندما نتكمن من جمع الإبداع والجودة والملاحظة الفنية للخصم، إلى جانب وعينا بطبيعة المباراة وأنها تحتاج إلى أمور أخرى، تكون البرتغال هنا في حالة لا يمكن قهرها فيها."

كما أضاف "ليس من السهل أن تفوز على البرتغال، لدينا كل الظروف المناسبة لتقديم بطولة أوروبية كبيرة والظفر بها. الوضع كما هو دائمًا، عندما ذهبنا إلى يورو 2016، قالوا أن الأمر كان مجنونًا عندما قلت أننا مرشحون للقب.".

سانتوس، البالغ من العمر 65 عامًا، لم يكتفِ بفقط بمعانقة لقب اليورو في 2016، بل تمكن أيضًا من قيادة المنتخب البرتغالي للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية المستحدث مؤخرًا، بعد الفوز على هولندا في النهائي.

يذكر أن منتخب البرتغال قد خرج من دور الـ16 بكأس العالم 2018 في روسيا، بعد الهزيمة من منتخب أوروجواي بهدفين مقابل هدف، كما تقبع كتيبة سانتوس في المركز الخامس في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" للمنتخبات على مستوى العالم.