المنافسة مشتعلة .. عمالقة مدريد وكبار إيطاليا يتصارعون على مدافع بولونيا

من سيفوز بخدمات المدافع المتألق؟

أصبح الهولندي سام بويكما مدافع بولونيا، أحد أكثر اللاعبين الذين يجدون اهتمامًا من كبار قارة أوروبا خلال الفترة الحالية، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف الصحفي جيانلوكا دي مارزيو عبر موقعه، عن أن سام بوكيما الذي تألق تحت قيادة تياجو موتا، وواصل تألقه مع فينتشنزو إيتاليانو، أقنع الجميع بمستواه، وخاصة الأندية الكبرى في أوروبا.

وأضاف جيانلوكا: "أبدى كل من أتلتيكو مدريد وريال مدريد اهتمامهما بالمدافع الهولندي، حيث قاما بمراقبته بالفعل خلال مباراة ليل، ولكن الأكثر اهتمامًا به هو فريق أتلتيكو".

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الاهتمام بمدافع بولونيا لم يكن من خارج إيطاليا فقط، بل أيضًا من يوفنتوس الذي يتابعه عن كثب للموسم المقبل، معتمدًا على علاقته بالمدرب تياجو موتا، الذي ساعد بوكيما على تقديم أفضل مستوياته، وعلاقة الثنائي القوية.

وأما إنتر فيفكر في التعاقد مع سام بوكيما في خطط موسم 2025-2026 وليس الآن، ليُصبح المدافع الهولندي أحد أكثر المدافعين المطلوبين في سوق الانتقالات، لتشتعل المنافس عليه.