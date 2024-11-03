سامي خضيرة يكشف كواليس "مزحة" أنشيلوتي قبل نهائي "عاشرة" ريال مدريد الشهير

اللاعب المعتزل كشف نقطة قوة المدرب الإيطالي

كشف النجم الألماني المعتزل، سامي خضيرة، عن أحد أسرار موسم ريال مدريد 2013-2014 الذي انتهى بتحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه، كما تحدث، خلال حواره مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، عن نقطة قوة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

خضيرة تعرض لقطع في الرباط الصليبي في نوفمبر 2013 مما جعل الجميع يُرجح انتهاء موسمه وغيابه عن كأس العالم 2014، لكن اللاعب تعافى في مايو 2014 ولعب بديلًا في نهائي دوري أبطال أوروبا وخاض مع منتخب بلاده ألمانيا المونديال وتُوج به.

اللاعب المعتزل بنهاية موسم 2020-2021 تحدث عن المدرب الإيطالي قائلًا "أنشيلوتي مميز، يُجيد الحديث مع الناس ويعلم تمامًا ما يريده من كل لاعب لكن دون أن يتحكم به ويُخبره ما الذي عليه فعله، سواء في الملعب أو حتى حياته الخاصة، وهذا ما يجعل اللاعبين أقوى كثيرًا على المستوى الذهني، اللاعب يُصبح بطلًا ويُسجل لكن أنشيلوتي هو من منحه عقلية الفوز".

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تابع حول ما حدث بينهما خلال موسم العاشرة "أنشيلوتي اتصل بي بعد الجراحة وسألني عنها، قبل أن يقول لي "تعافى، وسأنتظرك في نهائي دوري أبطال أوروبا"، لقد اعتبرت حديثه مجرد مزحة لكنه لم يكن يمزح وقد واصل التحدث معي على الرغم من التزاماته الكثيرة. في النهاية أشركني في المباراة النهائية بالفعل رغم أني أخبرته أنني لست جاهزًا سوى بنسبة 70% فقط، لكنه قال لي "أنا أثق به وبحاجة لك، أحتاج إلى شخصيتك"، هو مدرب مميزًا حقًا، يهتم باللاعبين دومًا وهذا هو السبب في أنه أحد أنجح المدربين في التاريخ".

خضيرة أبدى اندهاشه من قدرة الريال تحقيق الانتصارات أوروبيًا في مختلف الظروف، محذرًا ميلان من ضرورة الهجوم في سانتياجو بيرنابيو خلال مواجهة الطرفين القادمة في دوري أبطال أوروبا، حيث قال "بيرنابيو لا يسمح لك بارتكاب الأخطاء، والمباراة ضد شتوتجارت تؤكد ذلك، فالفريق الألماني كان الأفضل لمدة 75 دقيقة وثم ماذا حدث! وأمام بوروسيا دورتموند تكرر الأمر، من 2-0 إلى الفوز 5-2. لا يحتاج الفريق للسيطرة على المباراة لمدة 90 دقيقة، بل بضع الرشقات النارية كافية تمامًا، لا أعرف سر ذلك، إن كان هو الملعب أو اللاعبين أو التاريخ أو مزيج من كل هذا".