سامي الجابر يتحدث عن "قرية الهلال" وعمله مع إدارة نيوكاسل السعودية

هل سيعمل أسطورة الهلال مع إدارة نيوكاسل السعودي؟

أشاد سامي الجابر أسطورة الملاعب السعودية ورئيس نادي الهلال السابق بإقدام المملكة على الاستثمار الخارجي في كرة القدم، مبديًا أمله في انعكاس هذا إيجابيًا على الاستثمار داخل الوطن.

وبات صندوق الاستثمار السيادي السعودي قريبًا جدًا من امتلاك 80% من أسهم نيوكاسل الإنجليزي مقابل 300 مليون جنيهًا استرليني تقريبًا، وقد تحدثت عدة تقارير عن وجود منصب كبير ينتظر سامي الجابر في إدارة النادي بعد إتمام الصفقة.

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نجم المنتخب السعودي المعتزل كشف حقيقة توليه أي منصب إداري أو فني داخل نيوكاسل بالقول خلال تصريحاته لقناة روتانا خليجية "أقرأ مثلكم ما يُكتب في الإعلام والسوشيال ميديا حول هذا الأمر، لم أتحدث مع أي شخص عن ذلك ولم يُعرض علي أي منصب سواء إداري أو فني".

أضاف "الصفقة لم تُحسم بعد، لكني سعيد جدًا بهذا التوجه وأتمنى امتلاك المزيد من الأندية خارج السعودية، خاصة أن هذا قد ينعكس على الاستثمار الداخلي داخل السعودية، ولدينا أيضًا أرضًا خصبة للاستثمار".

وأتم مرحبًا بالعمل في نيوكاسل، بقوله "أنا جاهز لخدمة الوطن في أي مكان، ما بالك لو اقترن ذلك بشيء أحبه! أنا جاهز بالتأكيد وفخور بما يُقال، وإن لم أكن جاهزًا سأعد نفسي بشكل أفضل".

الجابر أوضح خلال حديثه أن الاستثمار وتوفير مصادر دائمة للدعم المالي كان أول ما فكر به عند توليه رئاسة الهلال.

موضحًا "أول شيء فكرت به عندما توليت رئاسة الهلال هو توفير دعم مالي دائم للهلال، ووفقنا في مجلس الإدارة في هذا الملف وحققنا خطوات جيدة".

أضاف "تخيل أن يمتلك الهلال "قرية الهلال" والتي تضم ملعب كرة قدم خاص بالنادي وعدد من المرافق الأخرى مثل مبنى إداري للمكاتب ومركز تجاري ومستشفى خاص وفندق كبير، حلمت كذلك بإدراج الهلال في سوق الأسهم السعودية، هذا سيوفر للنادي دعمًا ماليًا دائمًا وسيوفر على الدولة دعمه".

"الهلال جاهز لهذا الأمر، وإن قام النادي بذلك سنرى أندية أخرى مثل النصر والاتحاد تسير في نفس الطريق مما سيكون نجاحًا لكرة القدم السعودية".

وأتم الجابر حديثه بالتأكيد على أن الخصخصة هي الأفضل لكرة القدم السعودية، مشيرًا إلى جاهزية الأندية وعلى رأسها الهلال لهذا القرار.