سامباولي يفتح النيران على ديمبيلي: يلعب كمن لديه توحد!

سامباولي يهاجم ديمبيلي بقسوة...

هاجم الأرجنتيني خورخي سامباولي، المدير الفني الأسبق للمنتخب الأرجنتيني، أداء لاعبي المنتخب الفرنسي، في بطولة يورو 2024، خاصة عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان.

ولم يقدم المنتخب الفرنسي، الأداء المنتظر منه في البطولة التي استضافتها ألمانيا، خلال الأسابيع الماضية، وودع منتخب الديوك البطولة من نصف النهائي على يد إسبانيا، بهدفين لهدف.

وقال سامباولي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "عندما يخرج الأمر عن السيطرة، يصبح اللاعبون مثل المتفرجين، يشاهدون فقط كيف سينتهي اللقاء".

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وانتقد أداء عثمان ديبميلي في البطولة وقال عنه: "الجميع يعلم أنه يلعب كمن لديه توحد يبدأ اللقاء وينهيه بمفرده وليس لديه القدرة على تكوين أي علاقات في الملعب إنه يعلم فقط كيف يلمع نفسه، ومبابي مثله قليلًا".

وأضاف: "فرنسا لديها فريق استثنائي، ولكنهم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والركض بشكل أكبر، وعندما تغلق المساحات أمام لا يمكنهم إيجاد الهجوم على الرغم من وجود قدرات فردية هائلة".