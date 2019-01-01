ساليبا: والد مبابي كان مدربي

المدرسة الابتدائية هي سر علاقة مبابي وساليبا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف ويليام ساليبا لاعب آرسنال الجديد أنه كان يعرف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان منذ الصغر، حيث كانا معاً في نفس المدرسة.

وقال ساليبا لموقع آرسنال الرسمي:"أعرف كيليان مبابي. كنا معاً في المدرسة الابتدائية، ووالده كان مدربي وأنا صغير أيضاً".

وأضاف:"لقد نشأت مع زملائي، وحظيت بفرصة اللعب معهم في الحي في المباريات الخماسية".

وأوضح:"كنا جميعاً معاً، والكل يحب الكرة هنا لذلك كان الأمر سهلاً".

يذكر أن آرسنال تعاقد مع المدافع البالغ من العمر 18 عاماً، قادماً من سانت إيتيان الفرنسي مقابل 27 مليون جنيه استرليني، بعقد يمتد لخمسة سنوات، ولكنه سيقضي الموسم المقبل معاراً في صفوف فريقه السابق.