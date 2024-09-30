بعد سقوطه المرعب على مقاعد البدلاء أمام الريان .. الجهاز الطبي للنصر يكشف وضع سالم النجدي

ماذا حدث لظهير النصر؟

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي وضع اللاعب سالم النجدي الطبي بعد سقوطه المفاجئ على مقاعد البدلاء أمام الريان القطري.

العالمي استضاف الرهيب أمس الإثنين، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال النخبة الآسيوية.

وفي الدقيقة 76 من عمر المباراة، أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف النصر الثاني، وعقبه مباشرةً توقف اللقاء بشكل اضطراري، إثر سقوط النجدي أرضًا، وزاد قلق الجماهير بعدما اضطر الجهاز الطبي لإخراجه من الملعب نحو غرف الملابس على النقالة الطبية.

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لكن الجهاز الطبي للعالمي أكد سلامة النجدي، موضحًا أنه غادر الاستاد بمفرده في سيارته الخاصة بشكل طبيعي، في تصريحات نقلها الصحفي عبدالعزيز العصيمي.

وبحسب التقارير فإن النجدي أصيب أثناء احتفاله بهدف الدون، ويبدو أن رأسه اصطدم بعارضة مقاعد البدلاء بينما كان يقفز احتفالًا بهدف فريقه الثاني.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز العالمي بثنائية مقابل هدف وحيد، ليرتفع رصيده للنقطة الرابعة، فيما تجمد رصيد الريان عند صفر نقاط.