المتخصص في هز شباك الكنغر .. سالم الدوسري يفاجئ جماهير الأخضر بفيديو "من قلب أستراليا"

القائد غاب عن المواجهة للإصابة..

حرص سالم الدوسري، قائد فريق الهلال، والغائب عن مباراة منتخب السعودية أمام أستراليا، للإصابة، على دعم الأخضر بطريقته الخاصة، في مهمته الصعبة أمام الكنغر ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وتغيب سالم الدوسري عن المواجهة، بعد تعرضه للإصابة في مفصل القدم، أثناء مشاركته في مباراة الهلال والاتفاق، ضمن الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، علمًا بأن الدوسري، كان في قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات المونديال، قبل تعرض للإصابة التي ساهمت في استبعاده واستدعاء محمد القحطاني بديلًا له.

ونشر الدوسري مقطع فيديو عبر حسابه على منصة (سناب شات)، استعاد خلاله ذكريات هدفه في شباك أستراليا، خلال تصفيات كأس العالم (فيفا روسيا 2018)، حيث جاء هدف سالم من قلب الأراضي الأسترالية.

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وتكمن المفارقة في أن سالم الدوسري خاض أولى مبارياته الدولية بقميص المنتخب السعودي الأول، أمام أستراليا، في فبراير 2012، ضمن تصفيات كأس العالم 2014، وسجل هدفًا، علمًا بأن الدوسري خاض 4 مواجهات أمام الكنغر، وسجل خلالها 3 أهداف.

ويحتل المنتخب السعودي، المركز الثالث في جدول المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، بفارق الأهداف عن أستراليا - الوصيف -، بينما يتصدر المنتخب الياباني بـ10 نقاط.