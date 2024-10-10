"لن يُعطي 100% من إمكانياته".. الكشف عن سبب تراجع مستوى سالم الدوسري مع منتخب السعودية

تعرف على سبب تراجع مستوى سالم الدوسري مع الأخضر

تلقى سالم الدوسري، نجم الهلال، الكثير من الانتقادات خلال الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه مع المنتخب السعودي، خاصة تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، ليتم الكشف عن السبب.

يستعد الأخضر لاستضافة نظيره الياباني مساء اليوم الخميس، في الجولة الثالثة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

كشف الإعلامي عبد الرحمن أباعود، عبر برنامج "دورينا غير"، عن سبب تراجع مستوى سالم الدوسري مع الأخضر، مشيرًا إلى أن طريقة لعب مانشيني وتوظيفه هي السبب.

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وقال أباعود: "كثيرون يسألون أين سالم الدوسري مع المنتخب السعودي؟ هو يلعب في مركز الجناح الأيسر، ولكنه يتم توظيفه في مكان آخر".

واختتم الإعلامي حديثه قائلاً: "مانشيني يجعل سالم يلعب في مركز 10 (صانع الألعاب)، ولن يعطيك 100% من مستواه في هذا المركز".