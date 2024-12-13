صدمة بسبب سالم الدوسري .. و"إصابة جديدة" في منتخب السعودية قبل كأس الخليج

المسابقات السعودية متوقفة حاليًا من أجل المنتخب الوطني..

يترقب الشارع الرياضي السعودي "مصير" سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، من المشاركة مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، من عدمها.

منتخب السعودية يشارك في بطولة كأس الخليج، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025؛ حيث أسفرت القرعة عن وقوع الأخضر في "المجموعة الثانية"، إلى جانب كل من العراق، البحرين واليمن.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء اليوم الجمعة، تضاءلت فرصة مشاركة سالم في "خليجي 26"؛ بسبب معاناته من كسور بسيطة في الوجه، تعرض لها في مواجهة الهلال والرائد، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

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الصحيفة كشف عن أن الجهاز الفني للمنتخب السعودي، بقيادة هيرفي رينارد،

ينتظر نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها الدوسري، من أجل حسم مصيره نهائيًا؛ إلا أن المؤشرات تؤكد عدم قدرته على خوض البطولة الخليجية، رغم تفاؤل الجمهور في البداية، عندما شاهد صور اللاعب في المعسكر.

وعلى جانب آخر.. أعلن منتخب السعودية إصابة لاعب جديد، خلال المعسكر المقام حاليًا في العاصمة "الرياض"، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج؛ لينضم إلى مهاجم الأهلي فراس البريكان، الذي يخضع لبرنامج علاجي حاليًا.

المنتخب السعودي أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن حارس نادي الهلال محمد الربيعي، لم يستطع إكمال التدريبات، مساء اليوم الجمعة.

وأشار منتخب السعودية إلى أن الربيعي شعر بـ"آلام على مستوى الظهر"؛ حيث سيخضع لمجموعة من الفحوصات الطبية، خلال الساعات القليلة القادمة؛ من أجل الوقوف على حالته بشكل نهائي.