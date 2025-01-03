سالم الدوسري وكنو والبليهي .. الهلال يحدد موقفه من تجديد تعاقد ثلاثي الفريق

تعرف على موقف الهلال من تجديد عقود لاعبيه

حدد نادي الهلال موقفه من اللاعبين الذين ينتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، يأتي على رأسهم الثلاثي محمد كنو وسالم الدوسري وعلي البليهي.

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وينتهي عقود أكثر لاعب في صفوف نادي الهلال بنهاية الموسم الحالي، حيث دخل الثلاثي كنو وسالم والبليهي الفترة الحرة خلال الوقت الحالي.

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وقال الإعلامي حمد الصويلحي خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "إدارة الهلال تتوجه إلى فتح ملف تجديد عقود محمد كنو بالإضافة إلى علي البليهي وسالم الدوسري قائد الفريق، وهم الأقرب للدخول في الفترة الحرة".

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وأضاف: "ياسر الشهراني ومحمد العويس والقحطاني واليامي مازال يتبقى في عقودهم وقت من أجل تحديد مصيرهم".

واختتم الصويلحي تصريحاته قائلًا: "سياسة إدارة الهلال هي تجديد العقود لمدة سنة واحدة، وهو ما لا يفضله اللاعبين".